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412
MLS_Nhà Nghề Mỹ MLS_Nhà Nghề Mỹ
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VĐQG Argentina VĐQG Argentina
5
VĐQG Brasil VĐQG Brasil
2
VĐQG Mexico VĐQG Mexico
4
CAF Africa Cup of Nations CAF Africa Cup of Nations
6
Algerian Ligue Professionnelle 1 Algerian Ligue Professionnelle 1
1
ARFC ARFC
1
Asian Games 2026 Asian Games 2026
6
Asian Games 2026 Asian Games 2026
7
Austrian 3.Liga Austrian 3.Liga
2
Bangladesh Federation Cup Bangladesh Federation Cup
2
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
4
BIH PL-RS BIH PL-RS
3
Bolivian Copa LFPB Bolivian Copa LFPB
5
BRA Campeonato Paulista (Y) BRA Campeonato Paulista (Y)
1
Brazilian Campeonato Gaucho 2 Brazilian Campeonato Gaucho 2
6
Brazilian Sao Paulo Cup Brazilian Sao Paulo Cup
1
Brazilian Serie C Brazilian Serie C
2
CAF U20 Africa Cup CAF U20 Africa Cup
12
CFA Member Association Champions League CFA Member Association Champions League
8
CFA Team China International Tournament CFA Team China International Tournament
2
Chilean Cup Chilean Cup
8
Chinese Hong Kong Senior Challenge Shield Chinese Hong Kong Senior Challenge Shield
1
Colombian Copa BetPlay DIMAYOR Colombian Copa BetPlay DIMAYOR
1
Colombian Liga Betplay Femenina Colombian Liga Betplay Femenina
1
CONCACAF Nations League CONCACAF Nations League
8
CONMEBOL South American Games CONMEBOL South American Games
2
Copa de la Liga Copa de la Liga
2
Copa Ecuador Copa Ecuador
1
Copa Rio Copa Rio
1
Cúp Estonian Cúp Estonian
1
Cúp Hà Lan Cúp Hà Lan
3
Cúp Hoàng Đế Nhật Bản Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
6
Cúp League Trophy Cúp League Trophy
8
Danish Elitedivisionen Danish Elitedivisionen
1
Danish Reserves League Danish Reserves League
1
Egyptian Division 2 Egyptian Division 2
3
ENG U21 League 2 ENG U21 League 2
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English Northern Premier League English Northern Premier League
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English Southern League Central Division English Southern League Central Division
3
ENL Cup ENL Cup
1
FA Women League Cup FA Women League Cup
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FIFA ASEAN Cup FIFA ASEAN Cup
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German Bundesliga 5 German Bundesliga 5
1
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
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Giải Trẻ Ukrainian Giải Trẻ Ukrainian
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Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
1
Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
4
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
2
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
3
Hạng 2 Bulgaria Hạng 2 Bulgaria
4
Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
7
Hạng 2 Costa Rica Hạng 2 Costa Rica
1
Hạng 2 Ecuador Hạng 2 Ecuador
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Hạng 2 Estonia Hạng 2 Estonia
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Hạng 2 Israel Hạng 2 Israel
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Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
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Hạng 2 Paraguay Hạng 2 Paraguay
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Hạng 2 Romania Hạng 2 Romania
2
Hạng 3 Mexico Hạng 3 Mexico
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Hạng 3 Tây Ban Nha Hạng 3 Tây Ban Nha
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Hạng Nhất Armenia Hạng Nhất Armenia
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Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
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Hạng Nhất Đan Mạch Hạng Nhất Đan Mạch
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Hạng Nhất El Salvador Hạng Nhất El Salvador
3
Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
1
Hạng Nhất Saudi Arabia Hạng Nhất Saudi Arabia
2
Hạng Nhất Serbia Hạng Nhất Serbia
7
Hạng Nhất Ukraina Hạng Nhất Ukraina
1
Hangzhou Qianchao Cup International Youth Football Hangzhou Qianchao Cup International Youth Football
2
Indian Shillong Premier League Indian Shillong Premier League
1
Iran Azadegan League Iran Azadegan League
3
Israel B League Israel B League
3
Italian Serie C Italian Serie C
6
Japanese Nadeshiko League Cup Japanese Nadeshiko League Cup
6
JFL JFL
1
Jordan League Division 1 Jordan League Division 1
2
K4 League K4 League
1
Liga Dominicana de Fútbol Liga Dominicana de Fútbol
1
Ligue 3 Ligue 3
1
MLS Next Pro MLS Next Pro
7
MSG PM Cup MSG PM Cup
2
Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
1
Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
1
Ngoại Hạng Mông Cổ Ngoại Hạng Mông Cổ
2
North Macedonia Cup North Macedonia Cup
1
North Macedonia First Football League North Macedonia First Football League
2
North Macedonia Second Football League North Macedonia Second Football League
1
Nữ USA Nữ USA
2
Oman Federation Cup Oman Federation Cup
4
Paraguayan Cup Paraguayan Cup
5
PUR LPR PUR LPR
1
Qatari Stars Cup Qatari Stars Cup
6
RUS D3A RUS D3A
3
RUS D3B RUS D3B
3
Saint Kitts Nevis Premier League Saint Kitts Nevis Premier League
1
Scottish Bells Challenge Cup Scottish Bells Challenge Cup
1
Shenyang Peace Cup Shenyang Peace Cup
2
Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
6
U21 Thụy Điển U21 Thụy Điển
3
U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
6
UEFA EL W UEFA EL W
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UEFA European U-19 Championship UEFA European U-19 Championship
1
UEFA European U17 Football Championship UEFA European U17 Football Championship
2
UEFA European U21 Championship UEFA European U21 Championship
2
UEFA Nations League UEFA Nations League
8
UEFA Women Champions League UEFA Women Champions League
9
Ukrainian Second League Ukrainian Second League
3
Uruguay Cup Uruguay Cup
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USL Championship USL Championship
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USL League One USL League One
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Uzbekistan Pro League Uzbekistan Pro League
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Uzbekistan Pro League Uzbekistan Pro League
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VĐQG Colombia VĐQG Colombia
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VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
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VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
4
VĐQG Georgia VĐQG Georgia
2
VĐQG Guatemala VĐQG Guatemala
4
VĐQG Honduras VĐQG Honduras
2
VĐQG Malaysia VĐQG Malaysia
1
VĐQG Marốc VĐQG Marốc
3
VĐQG Nicaragua VĐQG Nicaragua
1
VĐQG Nữ Bồ Đào Nha VĐQG Nữ Bồ Đào Nha
1
VĐQG Nữ Brazil VĐQG Nữ Brazil
1
VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
6
VĐQG Panama VĐQG Panama
2
VĐQG Peru VĐQG Peru
1
VĐQG Romania VĐQG Romania
2
VĐQG Séc VĐQG Séc
1
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
2
VĐQG Uzbekistan VĐQG Uzbekistan
1
WAFF Arabian Gulf Cup WAFF Arabian Gulf Cup
4
league Tất cả giải đấu
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league Tất cả giải đấu
67
EuroLeague EuroLeague
4
Turkish Basketball First League Turkish Basketball First League
1
Basketball Bundesliga Basketball Bundesliga
2
National Basketball League National Basketball League
4
Philippines MPBL Philippines MPBL
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Vietnam VBA Vietnam VBA
2
Asian Games - Women\'s Basketball Asian Games - Women\'s Basketball
7
B.League One B.League One
1
B.League Premier B.League Premier
2
Chile Liga Nacional Basketball Chile Liga Nacional Basketball
2
FIBA Intercontinental Cup FIBA Intercontinental Cup
4
Finland Cup Finland Cup
1
Korean University Basketball League Korean University Basketball League
5
Liga Nacional de Baloncesto Profesional Liga Nacional de Baloncesto Profesional
7
Poland 1st Division Poland 1st Division
1
Turkey Super Cup Turkey Super Cup
1
Women National Basketball Association Women National Basketball Association
14
Zhejiang City Basketball League Zhejiang City Basketball League
2
league Tất cả giải đấu
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league Tất cả giải đấu
36
Davis Cup Davis Cup
1
ATP Challenger Buenos Aires II, ARG Men Singles ATP Challenger Buenos Aires II, ARG Men Singles
2
ATP Challenger Genoa 2, Italy Men Singles ATP Challenger Genoa 2, Italy Men Singles
3
ATP Challenger Plovdiv 4, Bulgaria Men Singles ATP Challenger Plovdiv 4, Bulgaria Men Singles
1
ATP Challenger Saint Tropez, France Men Singles ATP Challenger Saint Tropez, France Men Singles
2
ATP Challenger San Diego 2, USA, Men Singles ATP Challenger San Diego 2, USA, Men Singles
4
WTA 125k Ankara, Turkiye Women Singles WTA 125k Ankara, Turkiye Women Singles
1
WTA 125K Porto, Portugal Women Singles WTA 125K Porto, Portugal Women Singles
3
WTA 125K Tolentino, Italy Women Singles WTA 125K Tolentino, Italy Women Singles
1
WTA Sao Paulo, Brazil Women, Singles WTA Sao Paulo, Brazil Women, Singles
1
WTA Seoul, Korea Republic Women Doubles WTA Seoul, Korea Republic Women Doubles
2
WTA Seoul, Korea Republic Women Singles WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
7
WTA Singapore, Singapore Women Doubles WTA Singapore, Singapore Women Doubles
2
WTA Singapore, Singapore Women Singles WTA Singapore, Singapore Women Singles
6
league Tất cả giải đấu
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4
European Championships European Championships
1
Asian Games Women Asian Games Women
3
league Tất cả các môn
Chọn môn
league Tất cả các môn
8
LOL
8
DOTA2
0
CSGO
0
MLS_Nhà Nghề Mỹ
06:00 - 21.09
Inter Miami
vs
San Diego FC
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
MAX

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MLS Next Pro
04:00 - 21.09
Real Monarchs
vs
Ventura County FC
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3 - 1
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2 - 0
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2 - 1
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3 - 1
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2 - 0
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2 - 1
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MLS Next Pro
04:00 - 21.09
Tacoma Defiance
vs
Portland Timbers (R)
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0 - 2
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1 - 0
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2 - 1
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0 - 2
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1 - 0
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2 - 1
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MLS Next Pro
04:00 - 21.09
Minnesota Utd II
vs
Los Angeles FC II
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1 - 0
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1 - 0
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4 - 1
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1 - 0
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1 - 0
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4 - 1
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MLS Next Pro
04:00 - 21.09
Saint Louis City B
vs
Austin FC II
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0 - 2
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4 - 1
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1 - 2
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0 - 2
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4 - 1
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1 - 2
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-

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MLS Next Pro
04:00 - 21.09
Houston Dynamo B
vs
Sporting Kansas (R)
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3 - 2
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0 - 0
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1 - 3
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3 - 2
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0 - 0
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1 - 3
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MLS Next Pro
04:00 - 21.09
Vancouver Whitecaps II
vs
SJ Earthquakes (R)
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3 - 2
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6 - 1
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2 - 1
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3 - 2
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6 - 1
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2 - 1
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MLS Next Pro
04:00 - 21.09
Colorado Rapids II
vs
North Texas SC
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1 - 0
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3 - 1
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1 - 4
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1 - 0
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3 - 1
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1 - 4
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USL Championship
04:00 - 21.09
Indy Eleven
vs
Oakland Roots
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2 - 1
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0 - 3
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2 - 1
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0 - 3
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VĐQG Ecuador
04:00 - 21.09
Deportivo Cuenca
vs
Mushuc Runa
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0 - 0
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4 - 1
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1 - 0
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0 - 0
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4 - 1
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1 - 0
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VĐQG Colombia
04:05 - 21.09
Atl. Bucaramanga
vs
Internacional de Bogota
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0 - 0
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2 - 1
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1 - 4
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0 - 0
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2 - 1
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1 - 4
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Bolivian Copa LFPB
04:15 - 21.09
The Strongest
vs
Bolivar
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4 - 2
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1 - 1
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0 - 0
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4 - 2
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1 - 1
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0 - 0
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VĐQG Brasil
04:30 - 21.09
Flamengo RJ
vs
RB Bragantino
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3 - 0
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3 - 0
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1 - 2
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3 - 0
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3 - 0
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1 - 2
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POLO

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Hạng Nhất Paraguay
04:30 - 21.09
Sportivo Luqueno
vs
Deportivo Recoleta
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2 - 1
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1 - 2
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2 - 3
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2 - 1
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1 - 2
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2 - 3
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Hạng 2 Brazil
04:30 - 21.09
Londrina PR
vs
Fortaleza
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3 - 0
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2 - 1
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1 - 1
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3 - 0
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2 - 1
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1 - 1
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Brazilian Serie C
04:30 - 21.09
Ferroviaria SP
vs
Brusque FC
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1 - 0
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1 - 0
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Brazilian Serie C
04:30 - 21.09
Paysandu SC
vs
Inter de Limeira
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1 - 2
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1 - 2
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-

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VĐQG Nữ Mexico
04:45 - 21.09
Nữ Club America
vs
Nữ Atlas
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2 - 0
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2 - 3
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0 - 3
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2 - 0
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2 - 3
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0 - 3
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NEMO

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Liga Dominicana de Fútbol
05:00 - 21.09
Cibao FC
vs
Universidad O&M
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3 - 1
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0 - 3
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4 - 2
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3 - 1
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0 - 3
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4 - 2
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-

-

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Giao Hữu CLB
05:00 - 21.09
Inter Laguna FC
vs
Atletico Hidalgo
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Women National Basketball Association
06:00 - 21.09
Nữ Los Angeles Sparks
vs
Nữ Portland Fire

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
07:05 - 21.09
Mineros de Zacatecas
vs
Gambusinos de Fresnillo

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
08:00 - 21.09
Nữ Las Vegas Aces
vs
Nữ Seattle Storm
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Asian Games - Women's Basketball
11:00 - 21.09
Nữ Mông Cổ
vs
Nữ Hàn Quốc
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Korean University Basketball League
14:00 - 21.09
Korea University
vs
Dongguk (R)

-

-

-

-

-

-

Korean University Basketball League
14:00 - 21.09
Kyung Hee (R)
vs
Myongji (R)

-

-

-

-

-

-

Korean University Basketball League
14:00 - 21.09
Konkuk University
vs
Chung Ang (R)

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
14:00 - 21.09
Sarangani
vs
Imus Agimat
ALAN

-

-

-

-

-

-

Asian Games - Women's Basketball
14:00 - 21.09
Nữ Malaysia
vs
Nữ Đài Loan
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
16:00 - 21.09
Rizal Xentro Golden
vs
Quezon Huskers

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
16:00 - 21.09
Quezon Huskers
vs
Rizal Xentro Golden

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
16:00 - 21.09
Quezon Toda Aksyon
vs
Bataan Risers

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
16:30 - 21.09
Tasmania JackJumpers
vs
SEM Phoenix
ALAN

-

-

-

-

-

-

Asian Games - Women's Basketball
17:00 - 21.09
Nữ Trung Quốc
vs
Nữ Indonesia
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
18:00 - 21.09
Bulacan Kuyas
vs
GenSan Warriors
KOBE

-

-

-

-

-

-

Poland 1st Division
00:00 - 22.09
Polonia 2011 Warszawa
vs
Sokol Lancut

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
07:00 - 22.09
Nữ NY Liberty
vs
Nữ Atlanta Dream
KOBE

-

-

-

-

-

-

Asian Games - Women's Basketball
08:00 - 22.09
Nữ Kazakhstan
vs
Nữ Hong Kong

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
08:15 - 22.09
El Calor de Cancún
vs
Diablos Rojos del México

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
08:15 - 22.09
Correcaminos UAT Victoria
vs
Fuerza Regia de Monterrey

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Davis Cup
02:30 - 21.09
Diego Duran
vs
Jaime Faria
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Diego Duran
-
-
-
-
-
Jaime Faria
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger San Diego 2, USA, Men Singles
03:50 - 21.09
Daniil Ostapenkov
vs
Quinn Vandecasteele
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daniil Ostapenkov
-
-
-
-
-
Quinn Vandecasteele
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger San Diego 2, USA, Men Singles
04:30 - 21.09
Andrew Johnson
vs
Sebastian Gorzny
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Andrew Johnson
-
-
-
-
-
Sebastian Gorzny
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger San Diego 2, USA, Men Singles
04:30 - 21.09
Timo Legout
vs
Darian King
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Timo Legout
-
-
-
-
-
Darian King
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Sao Paulo, Brazil Women, Singles
06:00 - 21.09
Kaitlin Quevedo
vs
Nadia Podoroska
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kaitlin Quevedo
-
-
-
-
-
Nadia Podoroska
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
10:00 - 21.09
Yao Xinxin
vs
Maya Joint
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yao Xinxin
-
-
-
-
-
Maya Joint
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
10:00 - 21.09
Lanlana Tararudee
vs
Moyuka Uchijima
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lanlana Tararudee
-
-
-
-
-
Moyuka Uchijima
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
10:00 - 21.09
Katie Volynets
vs
Elvina Kalieva
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Katie Volynets
-
-
-
-
-
Elvina Kalieva
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Singapore, Singapore Women Singles
10:00 - 21.09
Daria Kasatkina
vs
Aliaksandra Sasnovich
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daria Kasatkina
-
-
-
-
-
Aliaksandra Sasnovich
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
11:10 - 21.09
Kamilla Rakhimova
vs
Polina Kudermetova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kamilla Rakhimova
-
-
-
-
-
Polina Kudermetova
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
11:10 - 21.09
Alina Korneeva
vs
Mananchaya Sawangkaew
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alina Korneeva
-
-
-
-
-
Mananchaya Sawangkaew
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Singapore, Singapore Women Singles
11:30 - 21.09
Kristina Mladenovic
vs
Nao Hibino
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kristina Mladenovic
-
-
-
-
-
Nao Hibino
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
12:00 - 21.09
Yuan Yue
vs
Back Da-yeon
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yuan Yue
-
-
-
-
-
Back Da-yeon
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Seoul, Korea Republic Women Doubles
12:20 - 21.09
Anna Bondar
Fanny Stollar
vs
Maya Joint
Elena-Gabriela Ruse
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Anna Bondar/Fanny Stollar
-
-
-
-
-
Maya Joint/Elena-Gabriela Ruse
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Singapore, Singapore Women Singles
12:40 - 21.09
Rebecca Sramkova
vs
Maja Chwalinska
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rebecca Sramkova
-
-
-
-
-
Maja Chwalinska
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

WTA Singapore, Singapore Women Singles
13:00 - 21.09
Talia Gibson
vs
Fiona Ferro
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Talia Gibson
-
-
-
-
-
Fiona Ferro
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Seoul, Korea Republic Women Singles
13:10 - 21.09
Darya Astakhova
vs
Magda Linette
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Darya Astakhova
-
-
-
-
-
Magda Linette
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Singapore, Singapore Women Doubles
14:10 - 21.09
Kato Miyu
Ellen Perez
vs
Maria Sakkari
Donna Vekic
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kato Miyu/Ellen Perez
-
-
-
-
-
Maria Sakkari/Donna Vekic
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Seoul, Korea Republic Women Doubles
14:20 - 21.09
Lee Eunhye
Park So-hyun
vs
Lee Ya-Hsin
Ye Qiuyu
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lee Eunhye/Park So-hyun
-
-
-
-
-
Lee Ya-Hsin/Ye Qiuyu
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Saint Tropez, France Men Singles
15:00 - 21.09
Maxime Janvier
vs
Daniel Masur
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Maxime Janvier
-
-
-
-
-
Daniel Masur
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Xem thêm lịch trực tiếp
Asian Games Women
11:00 - 21.09
Nữ Indonesia
vs
Nữ Việt Nam
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Indonesia
-
-
-
-
-
Nữ Việt Nam
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Asian Games Women
14:00 - 21.09
Nữ Thái Lan
vs
Nữ Trung Quốc
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thái Lan
-
-
-
-
-
Nữ Trung Quốc
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Asian Games Women
17:20 - 21.09
Nữ Nhật Bản
vs
Nữ Hàn Quốc
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Nhật Bản
-
-
-
-
-
Nữ Hàn Quốc
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

European Championships
21:00 - 21.09
Bỉ
vs
CH Séc
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bỉ
-
-
-
-
-
CH Séc
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
lol
World Star Challengers Invitational 2026
13:00 - 21.09
Vivo Keyd Stars Academy
vs
Dplus Challengers
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

World Star Challengers Invitational 2026
14:00 - 21.09
FENNEL
vs
Cupid Esports
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

World Star Challengers Invitational 2026
15:00 - 21.09
Galions
vs
Saigon Warriors
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

World Star Challengers Invitational 2026
16:00 - 21.09
Solary
vs
ZSK
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

World Star Challengers Invitational 2026
17:00 - 21.09
Cupid Esports
vs
Dplus Challengers
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

World Star Challengers Invitational 2026
18:00 - 21.09
FENNEL
vs
Vivo Keyd Stars Academy
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

World Star Challengers Invitational 2026
19:00 - 21.09
ZSK
vs
Saigon Warriors
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

World Star Challengers Invitational 2026
20:00 - 21.09
Solary
vs
Galions
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

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LỜI GIỚI THIỆU

Hiện tại ở Việt Nam, không còn quá nhiều người xem bóng đá TV nữa bởi mọi người có thể chọn một cách tốt hơn, đó là xem tructiepbongda trên mạng. Khi cách này vừa nhanh, đơn giản lại có thể xem ở bất kỳ nơi nào mà mình thích. Chính vì thế có rất nhiều trang web xem bong da truc tiep. Nổi bật trong số đó, Xoilac TV được ra đời và được đón nhận của cộng đồng fan hâm mộ yêu thích bóng đá.

Xoilac tv trực tiếp bóng đá
Xoilac TV trực tiếp bóng đá

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV chính là website bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, đây là nơi mà bạn có thể xem truc tiep bong da với chất lượng cao và bình luận tiếng Việt miễn phí cùng cộng đồng fan hâm mộ đông đảo yêu thích Xoilac TV. Thêm vào đó, còn có thể tham khảo rất nhiều các thông tin về bóng đá cực kỳ bổ ích mỗi ngày.

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Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá

Trong tất cả các website phát sóng bóng đá trực tiếp hiện nay tại Việt Nam. Website được nhiều người đánh giá và lựa chọn nhất phải kể đến Xoilacz.TV bởi chúng tôi đã có tên tuổi trên thị trường phát sóng trực tiếp bóng đá từ rất lâu cho đến nay.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

Nhắc đến Xôi Lạc Live thì gần như những ai thường xuyên theo dõi bóng đá trên mạng đến biết đến. Bởi chúng tôi phát sóng tất cả các giải đấu lớn nhất thế giới cũng như trong nước và trong khu vực khá đầy đủ. Để giúp mọi người có thể tìm và xem trực tiếp trận đấu mình thích dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

Thêm vào đó, Xoilac TV còn đầu tư rất nhiều tiền để sở hữu được công nghệ truc tiep bong da hiện đại nhất. Điều này làm cho toàn bộ các trận đấu được chúng tôi phát sóng đều có chất lượng cực kỳ cao, từ hình ảnh cho đến âm thanh và kích thước màn hình.

Đường truyền mà Xoi Lac TV sử dụng cũng cực kỳ hiện đại, để giúp cho tốc độ trận đấu diễn ra ổn đinh và mượt mà nhất, ngoài tên thường gọi người dùng còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoivo TV. Khi xem trận đấu bóng đá mình thích tại đây, bạn gần như không bao giờ thấy các tình trạng như giật, bị diss hay lag xuất hiện.

Tại XoiLac Z còn có một đội ngũ BLV cực kỳ chuyên nghiệp và đông đảo. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới chiệu mộ được. Đương nhiên các BLV này sẽ tham gia bình luận toàn bộ các giải bóng đá lớn do chúng tôi phát sóng. Giúp những phút giây xem tructiepbongda của bạn trở nên lôi cuốn và sinh động hơn.

Đương nhiên khi xem bóng đá trực tiếp tại đây, bạn cũng ít khi nào bắt gặp quảng cáo xuất hiện. Bởi chúng tôi luôn muốn trải nghiệm của người xem là tuyệt vời nhất. Cũng như không muốn làm phiền người xem từ đầu cho đến cuối trận đấu.

Với việc có rất nhiều ưu điểm như kể trên, Xoilac TV chính là website phát sóng tructiepbongda mà bạn nên lựa chọn. Khi muốn tìm và xem bất kỳ trận đấu nào mà mình muốn, với chất lượng và trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Mục tiêu phát triển của Xoilac TV

Với việc đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức, thì chắc chắn mục tiêu phát triên của Xôi Lạc TV sẽ là trở thành website truc tiep bong da hàng đầu Việt Nam. Để phát sóng các trận đấu bóng đá hấp dẫn đến cho mọi người với chất lượng cao nhất.

Sau nhiều năm xây dựng cũng như phát triển, hiện tại chúng tôi cũng đã hoàn thành được một phần lớn mục tiêu của mình. Khi thu hút hàng chục nghìn lượt truy cập vào đây mỗi ngày của mọi người. Để xem trực tiếp các trận đấu bóng đá mà mình thích.

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Xoilac TV nơi xem truc tiep bong da được yêu thích nhất hiện nay

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  • Tin Tức: Tại Xoiacz có một đội ngũ BLV khá đông đảo, mà mỗi ngày đều cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất ở toàn bộ các giải đấu, từ thế giới cho đến trong nước. Cho bạn có thể nắm được tình hình bóng đá như thế nào trong tay mình dễ dàng. Tin tức mà chúng tôi cập nhật lên trang web cũng khá đa dạng, từ tin về giải đấu, trước trận đấu, cầu thủ, huấn luyện viên, chuyển nhượng,….
  • Kết Quả: Những trận đấu bóng đá diễn ra trong 24 giờ qua cũng được Xoilac TV cập nhật kết quả đầy đủ. Giúp bạn biết kết quả các trận đấu hấp dẫn diễn ra vào hôm qua như thế nào. Khi xem kết quả bóng đá trực tuyến tại đây, bạn cũng biết được nhiều thông tin như tỷ số, cầu thủ ghi bàn, số thẻ phạt, số lần phạt góc, ném biên, thời lượng kiểm soát bóng,…
  • Highlight: Nếu như bạn không thể xem tructiepbongda trận đấu mà mình thích. Bạn có thể vào Xôi Lạc TV để xem lại video highlight với chất lượng cao. Khi mà chúng tôi đang cập nhật highlight cho toàn bộ những trận đấu hấp dẫn vừa mới diễn ra với chất lượng cao và nội dung đầy đủ.
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Địa chỉ xem bóng đá trực tuyến tốc độ cao full HD tại Xôi Lạc TV
  • Lịch Thi Đấu: Khi vào Xoilac TV, bạn cũng sẽ biết được lịch thi đấu của tất cả các giải bóng đá hiện nay. Chính vì thế, mỗi ngày bạn luôn nắm được lịch các trận đấu sắp diễn ra, với thông tin đầy đủ như thời gian trận đấu tổ chức, đội hình ra sân, sân tổ chức trận đấu,…
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  • Livescore: Đây là ứng dụng 7m mà khi bạn không thể xem tructiepbongda, bạn có thể sử dụng để xem tỷ số trực tiếp khi trận đấu đang diễn ra. Giúp bạn biết được kết quả của trận đấu như thế nào nhanh nhất.

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Theo như khảo sát, gần như toàn bộ những người đã từng xem bong da truc tiep tại Xoilac TV đều cực kỳ hài lòng với chúng tôi. Bởi Xôi Lạc TV có những ưu điểm vượt trội sau:

Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng

Khi vào Xôi Lạc TV, điều đầu tiên mà bạn thấy đó là giao diện được thiết kế cực kỳ thông minh. Bởi ngay từ đầu khi thiết kế, chúng tôi đã khảo sát rất nhiều người dùng. Để thiết kế một trang web mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng một cách dễ dàng.

Thêm vào đó, màu sắc mà chúng tôi lựa chọn cực kỳ hài hòa và đẹp mắt. Để làm nổi bậc những chức năng quan trọng của Xoilacz TV lên. Giúp bạn tìm được những thông tin mà mình cần nhanh nhất. Cũng như không bao giờ cảm thấy đau mắt khi nhìn quá lâu.

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Ưu điểm của kênh Xôi Lạc TV

Riêng chuyên mục xem Trực Tiếp Bóng Đá, chúng tôi còn chia ra nhiều mục nhỏ như trận đấu diễn ra vào ngày hôm nay, ngày mai, trận hot,… Để bạn tìm được trận đấu bóng đá mà mình muốn xem trực tiếp nhanh hơn.

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Giao diện của chúng tôi còn tương thích với nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau. Cho nên bạn có thể truy cập vào đây bằng cả máy tính, điện thoại lẫn laptop,.. Để xem tructiepbongda hay các thông tin khác một cách dễ dàng.

Phát sóng đa dạng giải đấu

Khi xem truc tiep bong da tại Xôi Lạc TV, bạn gần như có thể xem bất kỳ trận đấu nào mà mình thích khá dễ dàng. Bởi chúng tôi đã mua được bản quyền toàn bộ các giải đấu hấp dẫn nhất hiện nay. Trong đó được nhiều người theo dõi nhất phải kể đến như:

  • Giải vô địch Ngoại hạng Anh – Premier League
  • Cúp C1 – UEFA Champions League
  • Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha – La Liga
  • Giải đấu bóng đá Ý – Serie A
  • Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức – Bundesliga
  • Giải đấu quốc gia Việt Nam – V-League
  • Giai vô địch bóng đá thế giới – World Cup
  • Giải vô địch bóng đá Châu Âu – Euro
  • Giải vô địch Nam Mỹ – Copa America
  • Ngoài ra còn rất nhiều các giải bóng đá khác.

Đương nhiên với việc phát sóng các giải bóng đá như trên đây, bạn có thể xem trực tiếp những trận đấu hấp dẫn nhất mỗi ngày.

Thêm nữa, vào đầu giờ mỗi ngày chúng tôi cũng cập nhật lịch phát sóng đầy đủ. Để bạn nắm được thời gian diễn ra các trận đấu trong ngày, đội hình ra sân, sân tổ chức,…

Xem truc tiep bong da với chất lượng cao

Đương nhiên rồi, đối với một trang web phát sóng bóng đá trực tiếp hàng đầu như Xôi Lạc TV. Thì luôn luôn cung cấp cho người xem những trận đấu với chất lượng cao nhất. Cụ thể như sau:

  • Chúng tôi luôn cập nhật đường link xem bong da truc tiep từ khá sớm và mỗi trận đấu đều có trên 3 đường link cho bạn lựa chọn. XoilacTV cũng cam kết rằng đường link không bao giờ dính mã độc hay virus
  • Khi xem bất kỳ trận đấu nào được chúng tôi trực tiếp, bạn cũng cảm nhận được hình ảnh trong trận đấu có độ phân giải lên đến Full HD, nên khá sắc nét. Thêm nữa, âm thanh mà bạn nghe được cũng cực kỳ sống động và kích thước màn hình cũng đúng chuẩn
  • Ngoài ra, chúng tôi còn cho phép người xem có thể tùy chỉnh lại âm lượng, kích thước màn hình hay độ phân sao cho phù hợp với mình nhất.

Xem truc tiep bong da với tốc độ cao

Hiện tại Xoi Lac TV đang sử dụng đường truyền với công nghệ cực kỳ hiện đại. Cho nên tất cả các trận đấu được chúng tôi phát sóng luôn có tốc độ ổn định và mượt mà. Giúp bạn theo dõi trọng vẹn trận đấu mình thích không khác gì xem trên TV.

Đương nhiên khi tốc độ ổn định và mượt mà thì các hiện tượng như giật, đứng hình hay bị diss ra khi xem gần như rất ít khi xuất hiện. Nếu có, thì bạn cũng chỉa cần dừng trận đấu mình đang xem lại vài giây rồi tiếp tục là được.

Bình luận hấp dẫn

Nhắc đến trang web Xoilac TV thì phải nhắc đến bộ phận bình luận của chúng tôi. Khi mà Xoi Lac TV đang sở hữu một đội ngũ BLV khá là đông đảo và chuyên nghiệp. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền bạc và công sức mới có thể chiêu m ộ được.

Với việc có một đội ngũ BLV như thế thì tất cả các trận đấu bóng đá hấp dẫn được chúng tôi phát sóng luôn được bình luận bằng tiếng Việt. Cách bình luận của các BLV này cũng khá là cuốn hút và hấp dẫn, tạo cho trận đấu một không khí sống động hơn rất nhiều.

Ngoài ra, những BLV của chúng tôi cũng khá dễ gần và vui vẻ, cho nên thường xuyên tương tác với người xem trong quá trình trận đấu diễn ra. Để giúp tạo một cảm giác xem tructiepbongda Xoilac Z thú vị và sôi động hơn khá nhiều, so với việc xem trên TV.

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Xôi Lạc TV chính là trang web tructiepbongda hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Mà bạn nên truy cập vào, mỗi khi có nhu cầu xem bóng đá trực tiếp. Bởi những lý do sau:

  • Chúng tôi phát sóng trực tiếp bóng đá hoàn toàn miễn phí, nên bạn không cần phải trả bất kỳ chi phí nào khi truy cập vào Xoilacz.TV
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  • Link xem trực tiếp bóng đá cũng được Xôi Lạc TV cung cấp khá là sớm và đa dạng. Để bạn lựa chọn được link xem trận đấu mình thích nhanh nhất
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  • Chất lượng trong trận đấu được phát sóng tại Xoilac Z cũng cực kỳ cao, từ hình ảnh có độ phân giải cao, âm thanh chân thực đi kèm với màn hình kích thước chuẩn
  • Tốc độ mà trận đấu diễn ra cũng khà là ổn định và mượt mà. Cho nên bạn rất ít khi nào thấy xuất hiện giật hay lag
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  • Ngoài ra, XoilacTV còn cung cấp đầy đủ các thông tin trước trận đấu như đội hình xuất phát, phong độ hiện tại, sân tổ chức trận đấu, lịch sử đối đầu,.. cho đến bảng kèo của trận đấu. Cho bạn tham khảo trước khi trận đấu diễn ra.

Để xem truc tiep bong da với chất lượng cao và trải nghiệm tuyệt vời thì bạn hãy truy cập vào trang web Xôi Lạc TV. Chúng tôi khẳng định rằng khi vào đây, bạn sẽ có những giây phút xem trận đấu mình thích một cách tốt nhất.

Điểm danh 1 số kênh xem trực tiếp bóng đá khác

Ngoài việc biết đến kênh trực tiếp bóng đá Xoilac TV là nguồn phát sóng tốt nhất, chúng tôi xin giới thiệu một số website có chất lượng đứng dưới Xôi Lạc TV có thể xem tạm thời như các kênh dưới đây:

  • #1: Xoilacz , Xoilac 1, 2, Xoilac 7, Xoilac 79, Xoilac96, Xoilac97, Xoilac365
  • Đài K+ TV ( K+1 | K+ Phong Cách)
  • 90Phut TV (91Phutz.TV | 90phut.net | 90Phut TV | 90m TV | 90P TV | 91Phut | 91Phut Link )
  • Cakhia TV (Cakhia5.net | Cà Khịa TV Cakhia TV | Ca Khia TV | | Ca Khia Link | Cakhia Live)
  • Mitom TV (Mitom1 | Mitom2 | Mi Tom TV | Mì Tôm TV)
  • Ra Khơi TV ( Rakhoi.TV | Rakhoi.link | Ra Khoi TV)
  • Đài VTV (VTV6 | VTV3 HD | VTV9)
  • Banthang TV ( Banthang TV | Banthang.live)
  • Vao Roi TV (Vaoroi.TV | VaoroiTV | Vào Rồi TV | Vaoroi TV)
  • Đài VTC (VTC1 | VTC11 | VTC7)
  • Thuckhuya TV ( Thức Khuya TV | Thuckhuya.TV | Thuc Khuya Link | Thuc Khuya TV)
  • Ngoac TV ( Ngoac.TV | Ngoác TV | Ngoạc TV | NgoacTV)
  • Thevang TV ( Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | Thevang TV | The Vang TV)
  • Sương TV (SuongTV | Sướng TV | SuongTV)
  • Thevang TV (Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | The Vang TV)
  • Thedo TV (Thẻ Đỏ TV | Thedo.tv )
  • Ban Thang TV (Banthaag TV | Bàn Thắng TV)

Kết luận

Ở thời điểm hiện tại, Xoilac TV là website xem bong da truc tiep được yêu thích nhất, bởi vậy chúng tôi vẫn đang luôn nỗ lực để cải thiện mình và phát triển hơn nữa nhằm đáp ứng kỳ vọng của van hâm mộ. Xôi Lạc TV sẽ trở thành trang web tructiepbongda số 1 Việt Nam, là nơi xem bóng đá online chất lượng, tốc độ cao nhất.

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